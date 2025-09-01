「ミニより大きくトートよりも小さい」どこへでも連れていけるバッグ





どんな服にも似合う「ちょうどいいサイズ感」

黒の引き締め力は担保しつつ、重さを感じさせない「ちょうどいい大きさ」。どんな服と合わせてもしっくりくる。見た目に反して「意外と荷物も入る」小さすぎないサイズ感。上質なレザーを使用した「服がスマートに見える」どんなシーンでも使える黒バッグをご紹介。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。

Iラインの華奢さを助長。スタイリングで横幅をおさえたぶん、バッグも主張しない大きさで。まっすぐで美しい細身シルエットをくずすことなく、おさまりのいい姿へ。







見た目以上の収納力をそなえたマチあり

スクエアボストンバッグ（15.5×20×9）／メゾン カナウ（ヤマニ） シーンを問わずに使える、ムダのない端正なスクエア型。牛革のハリとつややかな質感が品を宿す。







上質シルクでぽってりフォルム

シルクバッグ（19.5×21×11.5）／ルメン マグネット式の開口部が大きく開き、出し入れが簡単。愛嬌のある下ぶくれな形で、高級感のある光沢素材が親しみやすく。







使い勝手のいいストラップつきボストン

クロスボディバッグ（15.5×25×11）／YAHKI 存在感のある直方体のシルエット。500mlのペットボトルがすっきりと収まるサイズ感で日常使いに最適。斜めがけできるショルダーストラップつき。







