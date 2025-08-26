¡Ú¿·È¯Çä¡Û¥Ø¥¢¥É¥ë¥Á¥§ ¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ç³ð¤¨¤ë¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥äÈ±♡
Æü¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÈ±¥À¥áー¥¸¡¢¹¤¬¤ê¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ËÇº¤à½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈ±¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤¬¡¢LiHA¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥êー¥º¡ÖHAIR DOLCE ¥Ø¥¢¥É¥ë¥Á¥§ ¥·¥ë¥ー¥¿¥Ã¥Á ¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯8·î¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Ç»Ì©¤ÊË¢¤ÈÊä½¤ÎÏ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ë¥¯¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÄÌ¤ê¤ò¼Â¸½¡£¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥µ¥é¥Ä¥äÈ±¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÄÌ¤ê¤ò³ð¤¨¤ëÈëÌ©
ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥Ê¥Î¥·¥ë¥ー¥Õ¥¡¥¤¥Ðー½èÊý¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿3¼ïÎà¤Î¥·¥ë¥¯À®Ê¬¢¨1¤ò¥Ê¥Î²½¤·¤ÆÇÛ¹ç¡£
È±ÆâÉô¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢¤´¤ï¤Ä¤¤òÏÂ¤é¤²¡¢¤¹¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Òー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë½èÊý¡×¤Ç¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤òÍøÍÑ¤·¡¢Êä½¤À®Ê¬¢¨2¤òÈ±¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Ç®¥À¥áー¥¸¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ±É½ÌÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢µ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¥¤¥¯¥ßー¥Ï¥Ã¥Ôー¡Û¿·ºî¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥Àー¥¸¥ê¥ó¡×ÅÐ¾ì
Ç»Ì©Ë¢¤ÈÊä½¤¥±¥¢¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ä¥äÈ±¤Ë
¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ï¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»Ì©Ë¢¤Ç¡¢Ëà»¤¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¯Àö¾ô¡£¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ÏÈ±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä½ý¤ß¤ò½¸ÃæÊä½¤¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤ëÈþÈ±¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥íー¥é¥ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥í¥ó¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»È¤¦¤Û¤É¤Ë¡¢¼ê¿¨¤ê¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Îµ±¤¤òÊü¤ÄÈ±¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡¢(¥¸¥Ò¥É¥í¥¥·¥á¥Á¥ë¥·¥ê¥ë¥×¥í¥Ý¥¥·)¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡ÊÁ´¤ÆÊä½¤À®Ê¬¡Ë
¢¨2¡§¥¸¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¡¢¥¢¥ß¥Î¥¨¥Á¥ë¥Á¥ª¥³¥Ï¥¯»À¥¸¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¡¢¦Ãー¥É¥³¥µ¥é¥¯¥È¥ó¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©ー¥à-¦Ä-¥é¥¯¥È¥ó
À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È²Á³Ê
HAIR DOLCE ¥Ø¥¢¥É¥ë¥Á¥§ ¥·¥ë¥ー¥¿¥Ã¥Á ¥·¥ã¥ó¥×ー/¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡ÊËÜÂÎ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§450ml/450g
²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë/1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HAIR DOLCE ¥Ø¥¢¥É¥ë¥Á¥§ ¥·¥ë¥ー¥¿¥Ã¥Á ¥·¥ã¥ó¥×ー/¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È µÍÂØ¤¨ÍÑ
ÆâÍÆÎÌ¡§400ml/400g
²Á³Ê¡§1,230±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë/1,353±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HAIR DOLCE ¥Ø¥¢¥É¥ë¥Á¥§ ¥·¥ë¥ー¥¿¥Ã¥Á ¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È ¥Ñ¥¦¥Á
ÆâÍÆÎÌ¡§10ml/10g
²Á³Ê¡§100±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë/110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¤¤º¤ì¤â2025Ç¯8·î¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë¥Ñ¥¦¥Á¤«¤éËÜ³Ê¥±¥¢¤Î¥Ü¥È¥ë¤Þ¤ÇÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¿´Ìö¤ë¡¢¥·¥ë¥¯¥¿¥Ã¥ÁÂÎ¸³¤ò
È±¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÏÆü¡¹¤Î¼«¿®¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Ø¥¢¥É¥ë¥Á¥§¤Î¡Ö¥·¥ë¥ー¥¿¥Ã¥Á ¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥À¥áー¥¸¥±¥¢¤È¥Ä¥äÈ±¤òÎ¾Î©¤·¡¢ËèÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤òÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¡¢¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âµ±¤¯¥Ä¥ä´¶¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¤³¤Î²Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥±¥¢½¬´·¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¢ö