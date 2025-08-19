千賀健永「実際に使っていたり」スキンケアに使用したスプレー化粧水

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【夏のモーニングルーティン】 夏の暑さや紫外線に負けない朝の習慣！千賀健永のロケの日の朝の過ごし方全部見せます！』の動画を投稿。ブランドの提供ではあるものの、以前から使っている様子のアイテムも紹介してくれました！

■化粧水

動画内に登場したのはこちら！

ラ ロッシュ ポゼ/ターマルウォーター 100g 税込2,750円８公式サイトより）

赤ちゃんから使用できる、ミスト状の化粧水！

千賀さんはこちらを「実際に使っていたりもするんだけど」とコメントしながら、以前から使用している様子でコメント。

使い心地について「広範囲にスプレーがでてくれる」と顔全体を一気に保湿してくれるところがお気に入りの様子。

顔に吹き付けた後、手のひらで優しくプレスするように保湿し、「あと体全体にも使える」とボディにも使用していることもうかがわせていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の同ブランドアイテムも使いながらスキンケアの様子を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。