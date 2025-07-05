NANA¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿Libroaria¹á¿å¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡ª
Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡ØNANA¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÖÂçºê¥Ê¥Ê¡×¤È¡Ö¾®¾¾Æà¡¹¡×¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢Libroaria¡ßNANA¤Î¥³¥é¥Ü¹á¿å¤¬ºÆÈÎ·èÄê¡ªÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿2¼ï¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Ë´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏÃÂêºî¡£ÆÃÀ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Î2ËÜ¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¡£¤¢¤Î¤È¤Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢ºÆ¤Ó¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹♡
Á¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿2¼ï¤Î¹á¤ê
¡ØNANA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖNo.7 Nana¡×¤È¡ÖNo.8 Hachi¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¸ÄÀ¤È´¶¾ð¤ò¥¤¥áー¥¸¡£
No.7 Nana¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥¦¥Ã¥Ç¥£Ä´¤Ç¡¢¥íー¥º¤ä¥Ñ¥Á¥ç¥ê¤¬½Å¸ü¤Ë¹á¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎNo.8 Hachi¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤µ¤ä²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥êー¥Õ¥íー¥é¥ë·Ï¡£¥Ô¥ª¥Ëー¤ä¥é¥º¥Ù¥êー¤¬¡¢Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°È¯¡ª¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ÇÂ©¥¥ì¥¤½¬´·
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÀ¤³¦´Ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸ÂÄê»ÅÍÍ
¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ö¥Ã¥¯·¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡ØNANA¡Ù¤ÎÊª¸ì¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¼ïÎà¤¬ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¿´¼æ¤«¤ì¤ë¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄêºÆÈÎ¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡©
ºÆÈÎ¤ÏLibroaria¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯7·î8Æü(²Ð)20:00¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ2ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþÀ©¸ÂÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤ÏÁá¤á¤ÎÍ½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ö¥í¥¢¥ê¥¢ ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à No.7 Nana¡¿No.8 Hachi
²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§³Æ50ml
¥«¥éー¡§No.7 Nana¡¿No.8 Hachi
¥ê¥Ö¥í¥¢¥ê¥¢ ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à 2¸Ä¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§28,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§50ml¡ß2ËÜ
»ÅÍÍ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê
¡ÚÈ¯Çä¡¦ÈÎÇä¡Û
2025Ç¯7·î8Æü(²Ð) 20:00～Libroaria¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï
¢¨2025Ç¯7·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¢¨³Æ¼ïÎà¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ2ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¢¤ê
¿´¤Ë¶Á¤¯¹á¤ê¤Ç¡ØNANA¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ
ºÆÈÎ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Libroaria¡ßNANA¤Î¹á¿å¤Ï¡¢¹á¤ê¤â¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿°ïÉÊ¡£
¥Ê¥Ê¤È¥Ï¥Á¡¢2¿Í¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë2¼ï¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¿´¤òÆ°¤«¤¹¹á¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØNANA¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©♡