¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÛÁ´¹ñ£¹ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢

ポップアップストアにも見どころが!

東京・新宿にある日本最大のディズニーストア旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京」をコンセプトにしたポップアップストアが今年も全国を巡ります。もちろん、限定アイテムも盛りだくさん。お店のシンボルでもあるミッキーマウスのスタチューも登場。羽田空港を皮切りに、大阪、愛知、鹿児島など、9都市を巡回します。ポップアップストアは “想像の、その先へ。” をテーマにする「ディズニーフラッグシップ東京」の店内そのものがモチーフ。随所にフラッグシップ東京の要素が散りばめられているので、ここではその見どころを紹介します。ぜひ記念撮影の参考にしてください!

羽田限定アイテムも!

ツアー限定アイテムはコレ!

会員のための来店限定アイテム

▲東京会場があるのは羽田空港 第1ターミナル2階のマーケットプレイス会場入口ではフラッグシップ東京の2階にあるお店のシンボル、ミッキーのスタチューがお出迎え。東京会場の開催期間は2024年11月1日(金)から12月2日(月)まで。営業時間は9時30分から18時30分です(最終日は18時終了)。▲会場にはファンにはうれしい細かなポイントが隠れていますタキシード姿のミッキーは、2021年12月にオープンしたフラッグシップ東京の記念アート。その上にあるキラキラ輝く装飾は、フラッグシップ東京のエントランスの頭上にあるシャンデリアがモチーフになっています。▲壁に描かれた『ファンタジア』のイラストにも注目ですフラッグシップ東京にある、段差をつけたタテ切りのイラストをヒントにしたミッキーのイラストはダイナミック。グレーの部分やミッキーの背景のブルーには、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズのアイコンをコラージュ。フォトスポットとしてもおすすめです。▲ディズニーのアーティストが描いたアートは、フラッグシップ東京と同じ作品壁の上に飾られた、タキシード姿のミッキーと仲間たちも、フラッグシップ東京のオープニング時の装飾です。今回のジャパンツアーでは、ご当地アイテムとディズニーストアクラブ会員来店者限定のアイテムも登場。特にご当地アイテムは、開催地によってデザインが違うので、他の巡回地も気になります。▲羽田限定のご当地アイテム羽田空港ならではのパイロット姿のミッキーや、HANEDAのロゴが入ったキーチェーン(¥1,500)やトートバッグ(¥950)などがそろいます。▲羽田空港内3か所の自販機で買える限定「うるぽちゃちゃん」¥1,800フライトジャケットや飛行帽、ゴーグルを身に着けたパイロット姿のミッキーマウスの「うるぽちゃちゃん」。ディズニーストア自動販売機があるのは、羽田空港第1、第2、第3ターミナル。空港限定アイテムなので、愛知会場の中部国際空港 にある自動販売機(入荷次第順次販売)でも購入可能です。▲「うるぽちゃちゃん」には空港限定カード入り羽田空港第1、第2、第3ターミナルの自販機には、それぞれ異なるデザインのカードが入っています。ご当地アイテムを含むツアー会場限定アイテムは14種類。キーチェーンやぬいぐるみ、トートバッグなど、記念にしたり気軽に使いたいものばかりです。▲キーチェーン ¥1,500ディズニーフラッグシップ東京にあるミッキーのスタチューと同じ、魔法使いの弟子に扮したミッキーのアイテムは、キーチェーン、ショッピングバッグ、ミニタオル、ステッカーの4種類。▲ファスナーもついて使いやすい「ショッピングバッグ」(¥950)と「ミニタオル」(¥700)▲ミッキーとミニーの「うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ」 各¥1,800“旅” がテーマの「うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ」はおそろいの帽子に、ミッキーはリュックを背負い、ミニーちゃんはショルダーバックを肩にかけて、リゾート感のある服装です。▲ぬいぐるみキーホルダー 各¥2,600▲シークレットエコバッグ 各¥900パッケージを開けるまでどの商品が入っているのか判らない「シークレットエコバッグ」は全5種類。ミッキー、ミニー、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィーをラインアップしています。▲巾着入りクッキー 各¥1,500布製の巾着は、普段使いしやすい商品です。ディズニーストアクラブ会員のために、各開催地の地名が入るチャームの付いた地域限定のぬいぐるみが登場します。魔法使いの弟子に扮したミッキーは、各会場300個。羽田空港では、お店のオープン前から並ぶ方もいらっしゃいました。▲ディズニーストアクラブ会員来店者限定のぬいぐるみ ¥3,800会員限定ぬいぐるみの購入方法は、ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアーの各ポップアップストアに行き、アプリを開いてキャストへ提示し、キャストから秘密のパスワードを聞いてネットで注文するアイテムです。第一弾はすでに売り切れてしまった大人気商品です。▲会員限定プレゼントキャンペーンを実施東京会場では11月1日から7日まで¥15,000以上の購入で「ディズニーフラッグシップ東京グランドオープン記念メモリアルプレート」をプレゼント。8日からは¥5,000以上購入で「ディズニーフラッグシップ東京オープン100日記念のオリジナル缶トレー」をプレゼントします。そのうえキャストは、ディズニーフラッグシップ東京限定デザインのコスチュームを着用してツアーに同行するので、全国の会場で出会えます。この制服が目印です!Ⓒ Disney Ⓒ Disney/Pixar Ⓒ & ™ Lucasfilm Ltd. Ⓒ 2024 MARVELⒸ Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.全国9都市を巡る「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」。東京でしか手に入らない限定アイテムやジャパンツアーの地域限定アイテムなど、多彩なグッズをそろえた待ち遠しいツアーです。今回販売された限定アイテムと、会員限定のプレゼントキャンペーン商品はなくなり次第終了になりますが、これ以外の商品も想い出に残る品ばかり。ぜひ来店して手に入れてみてくださいね。<text&photo:湯川カオル子 問:ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー http://disneystore.jp/disneyflagshiptokyo-japantour/>