Ìó70¡ó¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Ï¢þ¢þ¤ÎÃæ¤Ë¡ªÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤­6¤Ä¤Î¤³¤È¡£

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¡ÊHanako1193¹æ·ÇºÜ¡¿photo : Jun Nakagawa styling : Miyu Yasumi hair & make : Karen Suzuki model : Miyuki Arihara illustration : Masami Ushikubo text : Satoko Kanai edit : Hanako Kajiyama, Yue Morozumi (Mo-Green)¡Ë