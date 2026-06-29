欲張りモードな週。ただ、何かを手放さないと本当に欲しいものを得られないかも。仕事も今やるべきことを放り出し新しいことを広げないこと。週末はストレスが原因で食生活が乱れる恐れが。アートスポットが開運に。恋愛は知人の紹介など繋がりがある相手と進展しそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら