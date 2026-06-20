NARSから、花々の美しさを閉じ込めたアジア限定・数量限定コレクション「FIND YOUR FLORAL」が2026年6月12日（金）より登場しました。パステルカラーを基調とした幻想的な色彩と、フローラルシルエットをあしらった特別なパッケージが魅力。クールにもウォームにも、自分らしい表情を楽しめるアイテムが揃い、毎日のメイク時間をより華やかに彩ってくれます♡ 花のような彩りを楽しむ限定メ