Trip.comは、ハイアット セントリック 銀座 東京とコラボレーションし、旅へ出かけたくなるような高揚感を表現した2種のオリジナルパフェを6月15日（月）〜8月16日（日）の期間限定でハイアット セントリック 銀座 東京にて販売します。■時間帯ごとに異なる旅気分を楽しめるコラボパフェが登場本コラボレーションでは、昼は陽光きらめくリゾートで過ごすような開放感あふれる旅時間を、夜はきらびやかな都市に降り立つ高揚感とラ