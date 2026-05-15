『鼻腔ガンになった話』【漫画】まさかの鼻腔がん…？本編をイッキ読みやよいかめさんは、夫と2人の子どもと暮らす主婦だ。鼻の不調から精密検査を受けた結果、まさかの鼻腔がん宣告を受けた。鼻腔がんはあまり知られていないが、部位が繊細なため、進行状況によっては眼球を摘出するおそれもある病気だ。やよいかめさんは家族とともに事実を受け入れ、前向きに闘病生活を送る姿をコミックエッセイ『鼻腔ガンになった話』に描いた