保険のススメ【漫画】本編を読む7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(＠yoka9003)さん。普段はInstagramでワーママとして働く毎日のちょっとした出来事を発信しているヨカさんだが、今回紹介する漫画はヨカさんが想像していなかった驚きの提案を長男くんがしてきたところから始まる。「ママさんや、保険に入らないかい？」。のどかな春休みの昼下がり、まだ小学生の長男が突然、保険の勧誘をしてきたら…!?あなたはどうする？本作「