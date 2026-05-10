京都府北部、福知山から天橋立間、および天橋立から西舞鶴間を走る「丹後くろまつ号」は、京都丹後鉄道唯一のレストラン列車。「海の京都」と称されるエリアの美しい海岸風景とともに食事を楽しめる、人気の観光列車だ。【写真】「トラベルランチコース」の料理。前菜の「新玉葱のブランマンジェ」からデザートの「抹茶チーズケーキ」まで全6品「丹後くろまつ号」は、2026年9月27日(日)まで、京都丹後鉄道宮津線峰山〜網野間開通10