2026年5月25日(月)に発売される『cookpad plus(クックパッド プラス)』の2026年夏号(1550円)では、スヌーピーと仲間たちがズラリと描かれた「【PEANUTS誕生75周年記念デザイン】スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付録！【写真】スヌーピーを含む75の登場人物がデザインされた超BIGな保冷バッグを見る『cookpad plus(クックパッド プラス)』2026年夏号(1550円)の付録は、スヌーピーの保冷バッグ コミック「PEANUTS(ピー