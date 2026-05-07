バスにベビーカーで乗車したら「邪魔なんだよ！畳め！」と怒鳴られ、ベビーカーを蹴られたという事件。交通機関などでのベビーカー利用をめぐるトラブルがあとを絶たないことから「こんな世の中だったらいいのに…」という思いを発信する、イラストレーターのオカン羊(@shimizoon)さんの漫画『バスとベビーカー』を紹介するとともに制作の経緯を聞く。【漫画】本編を読む■邪魔にならないよう気をつける人は多いが、それでも文句を