オンラインショップの「ベルメゾン」で、スヌーピーの愛らしいアートがあしらわれた夏アイテムを販売中。急な天候の変化や紫外線対策にもぴったりなポケッタブルパーカーをはじめ、人気のパジャマやルームパンツなどなど、寝ても覚めてもず〜っとスヌーピーのデザインを楽しめるラインナップをチェックしていこう。【写真】「ベルメゾン」から発売がスタートしたスヌーピーデザインの夏アイテムを見る折りたたんでいつでもバッグに