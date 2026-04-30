開園25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開幕した、東京ディズニーシー(R)。ディズニーホテルでも同イベントと連動したコンテンツが展開されており、レストランのメニューなどを通じて、25周年の祝祭感に浸ることができる。【写真】25周年のコスチュームを着たミニーがキュート！エンパイア・グリルでディナーコースを注文するともらえるオリジナルチャームディ