子どものころから車に関係する仕事に就きたいと思っていた男性。専門学校を出てディーラーの整備士に就職した。好きなメーカーの車の整備ができることをうれしく思っていたが、パワハラ上司にしごかれるようになると…。4コマ漫画リス山くん(@risuyamakun)の『車が好きで就職した整備士を絶望して退職するまで』を紹介するとともに制作秘話を聞く。【漫画】ちーがーうーだーろ!!■好きな職業につけたのに「仕事が全然楽しくない!?