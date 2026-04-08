幼少期から絵を描くことが好きで、現在は漫画家として活動しているアヤ(@aokitaji)さん。看護師・看護学生向けの総合WEBメディア「ナース専科」では、看護師たちの実体験をもとにした漫画を連載している。今回は、その中から「私が看護師カメラマンになったきっかけ」を紹介する。患者と家族の間にある“会えない時間”をどう埋めるか。看護の現場で生まれた気づきが、思いがけない新たな働き方につながっていく。【漫画】本編を読