組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！ガーリーな色も幼く転ばない「ハンサムなパステル」。まずはクラシカルなデニムスタイルに、季節感を投影できるパステルカラーをジャケットで新調。なかでも赤同様にデニムと相愛な、ミルキーなピンクで品よく、甘く、軽やかに、王道を今に変えていく。【POINT】肩が余るビッグサイズのジャケットで、淡いピン