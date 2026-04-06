新生活に向けた準備や引っ越しの荷造りなど、住まいを整える機会が増加する春。「引き出しの奥を整理していたら“古いモバイルバッテリー”が出てきた」という経験はないだろうか。【画像】回答者の7割以上が増加するモバイルバッテリーの発火ニュースに不安を覚えている近年、リチウムイオン電池の劣化による発火トラブルが話題になっており、モバイルバッテリーの安全への意識が高まっている。そんななか、モバイルバッテリーの