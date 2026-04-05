トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーデザインのパッカブルトートバッグが登場した。【画像】全種類の詳細を見る「Happiness is for everyone(幸せはすべての人に)」をキーワードに、ドッグハウスの上でくつろぐスヌーピーをフィーチャーした今回のシリーズ。ショルダートートとリュック型トートの2タイプ展開で、どちらも薄手ナイロン素材の超軽量仕様。畳めばポーチサイズ、広げればたっぷり収納--2