ハローキティとライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」がコラボレーションした初のブランドムックが、3月11日（水）から、全国の「ファミリーマート」および書店で発売される。【写真】内ポケット付きで大容量！ぬいぐるみも収納できる「いちご宝物ケース」など全6種一覧■全6種今回登場するのは、“いちご”がテーマのアイテムが付属するムック6種。アイテムは、「いちごマルチケース」2種、「