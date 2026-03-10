【明日発売】ハローキティ×「Maison de FLEUR」のコラボグッズ付き！ 初ムック本が「ファミマ」に登場
ハローキティとライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」がコラボレーションした初のブランドムックが、3月11日（水）から、全国の「ファミリーマート」および書店で発売される。
【写真】内ポケット付きで大容量！ ぬいぐるみも収納できる「いちご宝物ケース」など全6種一覧
■全6種
今回登場するのは、“いちご”がテーマのアイテムが付属するムック6種。
アイテムは、「いちごマルチケース」2種、「いちごチャーム」、「いちごぬいぐるみチャーム」、「いちご宝物ケース」2種がラインナップ。
高級感のあるキルティング素材にハローキティの刺しゅうをあしらった「いちごマルチケース」と、お気に入りのぬいぐるみを形崩れさせずゆったり収納できる「いちご宝物ケース」は、レッドとピンクの2色で展開される。
また、いちごの髪飾りを着けたハローキティの「いちごぬいぐるみチャーム」や、上部に、ヘタに見立てたリボンを施した「いちごチャーム」といった小物収納に便利なアイテムも用意。
ちなみに、誌面にはハローキティが「メゾン ド フルール」のアイテムをまとったファッションシューティングが掲載されている。
