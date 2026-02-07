横浜赤レンガ倉庫では2026年2月5日〜3月1日(日)の期間「Yokohama Strawberry Festival 2026」を開催中。今年のイベントテーマは「いちごトリップ」。日本各地から集まるご当地いちごを通じて地域の魅力に触れたり、いちごスイーツやグッズにときめき癒やされたりと、さまざまな“いちごの旅”を楽しめる。また、近隣施設が連動して「横浜いちごトリップ」を開催する。【写真】横浜赤レンガ倉庫イベント広場に過去最多の46店舗が集