ストリートファッションに可愛さをプラスしたい人に朗報です。ニューエラから、世界中で愛されるアニメ「パワーパフガールズ」とのコラボコレクション新作が登場します。幼稚園児姿のブロッサム、バブルス、バターカップをモチーフに、刺繍やカラー使いで遊び心を効かせたデザインが勢ぞろい。カジュアルながらも女性らしいエッセンスを楽しめるラインアップは、デイリーコӦ