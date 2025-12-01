【山羊座】2025年12月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。12月のあなたの運勢は?山羊座（12/22~1/19）「新たなステージを迎える」あなたに必要な小休止12月、あなたに訪れるのは「静寂な調整」と、その先に待つ「覚醒」の物語です。まずは日々のルーティンにあるノイズを削ぎ落とし、環境を徹底的に整えることから始めてください。余計な負荷を下ろした時、内なる声がクリアに響き始めます。中旬に訪れる孤独な時