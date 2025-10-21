どことなくけだるげで、それでいて品がある。アースカラーを筆頭に注目が集まるスモーキーな色み。海や森、アスファルトなど、日常の風景になじむだけに、しなやかにキレイなムードを変えていける。白と黒に匹敵する扱いやすい軸色として、ベーシックを再構築。白と黒を使わず考える「配色見本」ヴィヴィッドからパステルまで今季は色幅が広いから。どんな色とも合わせやすいベーシックなニュアンスカラーを軸に、白黒よりも穏やか