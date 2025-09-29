海外のストリートSNAP 「デニムの着方」アイディア季節を問わずに穿けて、コーディネートに幅が出るのもブルーデニムの魅力のひとつ。だからこそ多くの着方をストックしておきたいところ。海外のストリートSNAPで目を引いた「着方の今」をリサーチ。薄色デニムはグレーでグラデっぽく淡いブルーデニムとグレージャケットの、どことなくワントーン風に。デニムのカジュアルさを自然にうすめることができるテクニック。ソフトな配色