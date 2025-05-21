¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×Èþ·Á¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¿´ÃÏÎÉ¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÈþ¤·¤¯¡£ON¡¦OFF¥¿¥¤¥à·óÍÑ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿·Ì¾ÉÊ¡£¤æ¤ë¤¹¤®¤º¥ë¡¼¥º¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢Æù´¶¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¡¢µÓ¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¹ç¤ï¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤¤¡¢¹ç¤ï¤»¤ë·¤¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡Ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Ëµá¤á¤¿¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤ò¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÁÇºà¤ÇËþ¤¿¤¹¡¢¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£µÓ¤¬ºÙ¤¯Ä¹¤¯¸«¤¨¤ë¤ÈÉ¾È½¤Î¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹´é¡×¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ù¥ë¥È¥ë