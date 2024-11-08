吉野家では、2024年11月8日から25日20時まで、対象商品が最大15％オフになる「牛すき祭」を開催します（一部店舗を除く）。15％オフの対象は4商品今回吉野家では、「牛すき鍋膳」や「牛カレー鍋膳」など12商品を10％オフする「牛すき祭」を開催します。また、「牛カレー鍋膳」、「牛カレー鍋（単品）」、「牛カレー鍋膳肉2倍盛」、「牛カレー鍋（単品）肉2倍盛」はテイクアウトスマホ予約限定で、15％オフになります。＜「牛すき祭