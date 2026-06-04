この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が、「【お悩み別カウンセリング】お見合い希望多数のバリキャリ30代女性が抱えるリアルな悩みとは」と題した動画を公開した。お見合い希望が絶えない30代後半のバリキャリ女性が、宮本カウンセラーとの面談で「結婚を見据えた会話ができない」という悩みを打ち明ける様子を収めている。

士業として働き、入会4ヶ月でお見合いもプレ交際も順調に進んでいる女性。しかし、順調な交際の裏で「結婚したらどういう家庭を持ちたいか」など、深い価値観に触れる会話に踏み込めない壁に直面していた。

これに対し、宮本カウンセラーは「受け身にならず、自分から踏み込んだ話をできるようになるといい」と助言。「どんな仕事してるの？」だけでなく「何でその仕事を選んだの？」といった質問を通じて、相手の価値観や未来への考え方を引き出すことの重要性を説いた。

現在プレ交際中である2人の男性についても具体的な相談を展開。大学時代の友人に似たタイプで話しやすいというNさんに対しては、「本当は一緒にスーパーへ買いものに行きたい」と本音をこぼす。「こういった本音は男性は面倒くさいと思うのでは」と遠慮していた女性に対し、カウンセラーは「言ってあげた方が絶対良い」と力強く背中を押した。

一方で、もう一人の交際相手であるKさんについては、仕事に対するやりがいや意義を感じていない姿勢に「尊敬できないかもしれない」と不安を吐露。自身がキャリアアップを目指す中で、仕事への価値観を共有し、互いに支え合える関係の重要性に気づき始めたと語っている。

動画の終盤、女性は不安な時にすぐ電話で相談でき、頭の中が整理されるとカウンセラーへの感謝を口にした。プロのアドバイスを実践しながら、自分にとって本当に必要なパートナー像を見出していく前向きな姿が印象的な面談となっている。

YouTubeの動画内容

00:58

お見合い希望が絶えないバリキャリ30代女性の婚活事情
02:53

交際順調の裏で壁に直面「結婚を見据えた会話ができない」
03:21

相手を知るためのカギは「価値観や結婚観が分かる話」
05:13

プレ交際中の2人について相談「本当はスーパーに行きたい」
08:30

婚活を通じて気づいた価値観の変化と理想のパートナー像

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