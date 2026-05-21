「これで無料は反則でしょ」北海道・美瑛の絶景を一望できる“神スポット”が想像以上！満足度がバグってる!?【無料展望室シリーズvol.15】
【写真】コバルトブルーが美しい「白金青い池」
北海道・美瑛町は、“パッチワークの路”などの美しい景観で知られる人気観光地。なだらかな丘に広がる畑が季節ごとに色を変えることで、まるで絵画のような風景を生み出している。観光名所も多く、春になると雪氷が解けてコバルトブルーの池が姿を現す「白金青い池」や、美しい花々が咲き乱れる「四季彩の丘」、北海道三大パワースポットと呼ばれている「美瑛神社」の存在も外せない。また、1976年にタバコのパッケージに起用されたことがきっかけで一躍有名となった「セブンスターの木」や、CM撮影のロケ地となったことで呼び名がついた「マイルドセブンの丘」、自動車のCMに登場した「ケンとメリーの木」なども、美瑛を代表する景観といえるだろう。
■「無料でこれはズルい…」美瑛の絶景を“全部のせパノラマ”！このタワーは写真好きにこそ刺さる！
そんな美瑛の魅力を“効率よく”体感できるスポットが、JR美瑛駅から徒歩約7分の場所にあった。美瑛町役場庁舎に併設された「四季の塔」である。高さ32.4メートルの展望室は、ビルの高さでいうと10階ほどに相当する。高層の建物がない美瑛町を見渡すのには十分な高さで、「パッチワークのような丘陵風景」「十勝連峰や大雪山系」「美瑛の暮らしを垣間見る町並み」を360度パノラマで一望できる。ドライブなどで移動せずとも、駅チカの立地でこの景観を一望できるとはなんとも贅沢だ。「ちょっと寄るだけ」で美瑛の絶景が回収できるこの四季の塔は美瑛のシンボル的存在ではあるものの、観光客にはまだまだ穴場的な存在。派手じゃないのに満足度が高く、しかも入場無料という神コスパを実現している。
四季の塔のさらなる魅力について知りたく、美瑛町総務課の成田さんに話を聞いてみた。
――展望室を擁している県庁や市役所は多くありますが、“町役場”というのはなかなかありません。四季の塔ならではの魅力や、“ここにしかない価値”を教えてください。
やはり一番は、美しい美瑛の四季折々のパノラマを楽しむことができる点にあると思います。近年は海外からの観光客の方々も訪れて、にぎわっています。また、季節ごとに景色が異なるので、「同じ場所なのに別世界」に感じるのが魅力です。
――別世界…それは季節変化が大きい美瑛ならではの表現ですね！季節ごとの違いを詳しく教えていただけますか？
春は、3月下旬ころから雪解けが進み、市街地周辺の雪はなくなりますが、十勝岳の山々にはまだ雪が残っている状況です。四季の塔からはまだ雪化粧の十勝岳を眺められる一方、チューリップや菜の花が少しずつ咲き始める様もご覧になれます。また、周辺の畑の雪も解けて農作物の緑色のパッチワークを楽しむことができます。
――美瑛が一番美しいとされる夏はどうでしょうか？
夏は、美瑛町の観光ベストシーズンです。ラベンダーや丘の花々が咲き誇る6月中旬〜9月の景色はとても美しいです。特に7月が最盛期で、ラベンダーやひまわりで一面カラフルになっている景色を四季の塔から見ることができるのも魅力です。
――秋や冬についても教えていただけますか？
秋は、町役場の庁舎周辺のもみじが色づくので、きれいな紅葉を楽しむことができます。冬は、展望台の窓から望む一面の雪景色に圧倒されるのではないでしょうか。美瑛町の冬は、寒い日で氷点下15〜20度まで下がります。まるで氷の世界のような街並みや景色を楽しめますよ。
――来場者からはどのような声が届いていますか？
十勝岳の山々の近さに驚かれる方が多いですね。また、豊かな自然に囲まれている街並みを見て感動される方々も多いです。展望室にベンチを設置しているので、ゆったりとしたお時間を過ごしていただけると思います。
――5月から10月までは営業時間が2時間延長し、19時までに延びますね。おすすめの時間帯について教えてください。
昼間に来られる方が多いのですが、実はおすすめの時間帯は夕方、日が沈むころです。大自然に囲まれた美瑛町の家々が明かりを灯した、素朴できれいな夜景が魅力的です。
――夜景も見られるんですね！
夏期限定ではありますが、四季の塔は美瑛の夜景も一望できるスポットなんですよ。
美瑛町のおすすめ観光スポットを成田さんに尋ねてみると、たくさん教えてくれた。美瑛町には「北西の丘展望公園」や「新栄の丘展望公園」などの展望公園がある。北西の丘展望公園にはピラミッド型の展望台があり、パッチワークのような絶景を一望！一方、新栄の丘展望公園は夕日スポットとして人気が高く、丘と畑のグラデーションの美しさで有名だ。さらに美瑛町役場から車で20分ほど足を伸ばせば、「白金青い池」や「白ひげの滝」があり、豊かな大地には「白金温泉」も湧いているという。
花々が咲き始め、美瑛の丘がいっそう色鮮やかになるこれからの季節は美瑛のベストシーズンである。「四季の塔」にのぼれば、そんなベストシーズンの美瑛をまるっと360度感じ取ることができるだろう。美瑛を訪れた際にはまず最初に立ち寄ってほしいスポットだ。
取材・文＝大庭かおり
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