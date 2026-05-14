極上の肌触りで快眠を叶える。寝室を格上げする【クモリ】の敷きパッドが、今すぐ手に入るAmazonで販売中！
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毎日洗えて清潔さをキープ。肌に優しい【クモリ】の敷きパッドで快適な睡眠環境を整え、Amazonで販売中！
毎日の睡眠をより心地よく変える、ワイドキングサイズの敷きパッド。ピーチスキン加工を施した生地は、桃の皮のような柔らかさで素肌に優しく馴染む。TEIJIN中綿を使用し、吸湿速乾性と抗菌防臭機能を備えているため、一年中清潔で快適な寝心地を維持できる。四隅ゴムバンド付きで着脱も簡単だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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微起毛加工を施したピーチスキン生地を採用。ポリエステル素材とは思えないほど滑らかで、敏感肌の人でも安心して使える優しい肌触りを実現している。
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高い通気性と速乾性を備えており、寝汗をかいてもムレにくく快適。洗濯後も素早く乾くため、いつでも清潔な状態を保ちやすく、衛生面も安心だ。
中綿にはTEIJIN素材を使用し、ふんわりとした感触が魅力。夏はさらりと涼しく、冬は暖かさをキープできるため、季節を問わず一年中活躍する。
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四隅にゴムバンドが付いており、マットレスへの着脱が非常にスムーズ。洗いざらし加工による自然なシワ感が、寝室にリラックスした雰囲気を演出する。
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