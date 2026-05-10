日常を冒険に変える相棒。機能美を追求した【カリマー】のデイパックが、毎日の移動を快適に彩りAmazonで販売中！
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クラシックな佇まいに隠された高い実用性。愛用者続出の【カリマー】のデイパックが、あなたの日常を支えAmazonで販売中！
シンプルでクラシックなルックスの中に、使いやすさを追求した機能を凝縮したモデル。豊富なポケットを備え、荷物の整理がしやすく、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する。機能性とデザイン性を両立させた、長く愛用できるデイパックである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フロント部分にはカラビナなどを装着できるデイジーチェーンを装備。アウトドアテイスト溢れるデザインのアクセントとしてだけでなく、小物の携行にも役立つ。
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A4サイズがすっぽりと収まるメインコンパートメントを搭載。書類やノートPCなどの持ち運びにも適しており、通勤や通学の荷物もスマートに収納できる。
サイドにはボトルや折りたたみ傘を収納できるポケットを配置。必要な時にサッと取り出せる構造で、移動中の水分補給や急な天候の変化にも即座に対応可能だ。
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トレッキングポールをしっかりと固定できるポールキャリアを装備。リュック本体にフィットする設計で、本格的なアウトドアシーンでも安定した持ち運びを実現する。
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