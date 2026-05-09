子どものSNSのグループトークが「なんか大変なことになってる…」息子のSNS事情を覗いてみたらエグいことになっていた!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働いているヨカ(＠yoka9003)さん。2024年春、次男くんはピカピカの小学校1年生になったばかりだが、長男くんはもう中学生。これは2023年の秋に長男くんがスマホデビューした際のお話である。中学生のスマホの中には、大人も驚愕する世界が広がっていた…!!「そろそろ子供にスマホを持たせようかな…」と検討しているママ必見のお話である。
「SNSのグループでのやりとりで子供が不安に思ったとき、『もしこんなことがあったときにどうするのか？』をあらかじめ各ご家庭で話し合っておくと、目撃したときに冷静な判断ができるのではないかと思い投稿しました」と制作のきっかけを語るのは、本作「中学生のSNS事情」を描いた作者・ヨカさん。ご自身の子供たちには「憶測でものを言うのはよくない」ということを日々伝えているのだそうで、本作で描かれた今回のケースでもあらためて同じことを伝えたと教えてくれた。
現代を生きる子供たちは、学校の特別授業などでSNS利用について学び、都度口酸っぱく注意を受けていることも多いという。ヨカさんは「子供にどうこう言う前に、大人がネットマナーを守っているところを見せないといけないと思います」と見解を述べる。
子供が親のSNSを見たとき、「恥ずかしい」「言わないでほしかった」と思うことがないように、"子供のプライバシーは本来子供のもの"という認識を改めて持つことで「お母さん(お父さん)は自分のこと、こんな風に見ていたんだ…」と失望させないようにしないといけないと話すヨカさん。最後に「私のSNS利用の信条は『日常を見せても隙を見せない』です」とご自身のSNS利用と個人情報の取り扱いについて強い思いを語ってくれた。
読者から「ラストにゾッとした…」「終わり方がなんともリアル…!!」というコメントが寄せられた本作、昨今のSNS事情について知りたい人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
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