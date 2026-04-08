省スペースでもしっかり冷える！ワンルームや寝室にぴったりな【コンフィー】静音コンパクト冷蔵庫がAmazonに登場！さっそくチェックしよう！
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置き場所に困らないコンパクト設計！しっかり冷える【コンフィー】静音コンパクト冷蔵庫がAmazonで販売中！
コンパクト設計で、本体サイズが幅472×奥行450×高さ492ミリ、重量が17キロ、容量45リットル。どこでも馴染む、ちょうどいいサイズ感、ひとり暮らしの部屋で大活躍。
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6 段階に温度調節でき、季節や保存量に応じて庫内の温度を調節。また、省エネで年間消費電力量約120Wh/年、省エネ基準達成率は129％、財布にも環境にもやさしい。
無毒で無臭のHIPS素材を採用しており、食品と接触しても問題ない。また、わずか25デシベルで安全＆静音。
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仕切り棚とポケット付き、コンパクトでも容量たっぷり、機能豊富でしっかり収納できる。
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