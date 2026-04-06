毎日のスッキリ習慣に♪おいしく続けられる機能性表示食品【ミツカン】のざくろ黒酢ドリンクがAmazonで好評販売中！購入するなら今！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
おいしく始める健康習慣♪毎日すっきりをサポートする【ミツカン】のざくろ黒酢ドリンクがAmazonで販売中！
国産玄米を100%使って醸造した黒酢に、ざくろとぶどうの果汁を加えて飲みやすく仕上げた、おいしく黒酢をとることができる黒酢飲料。6倍希釈タイプ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
本品は酢酸が含まれているため、肥満気味で内臓脂肪が気になる方・日常生活で生じる運動程度の一時的な疲労感を感じる方に適した機能性表示食品。
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能、日常生活で生じる運動程度(5~6METｓ)の一時的な疲労感を軽減する機能があることが報告されている。
→【アイテム詳細を見る】
黒酢は国産玄米を100%使用。本品60ミリリットル(希釈後360ミリリットル)に食酢(黒酢)の主成分である酢酸750ミリグラムを含んでいる。
おいしく始める健康習慣♪毎日すっきりをサポートする【ミツカン】のざくろ黒酢ドリンクがAmazonで販売中！
国産玄米を100%使って醸造した黒酢に、ざくろとぶどうの果汁を加えて飲みやすく仕上げた、おいしく黒酢をとることができる黒酢飲料。6倍希釈タイプ。
→【アイテム詳細を見る】
本品は酢酸が含まれているため、肥満気味で内臓脂肪が気になる方・日常生活で生じる運動程度の一時的な疲労感を感じる方に適した機能性表示食品。
酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能、日常生活で生じる運動程度(5~6METｓ)の一時的な疲労感を軽減する機能があることが報告されている。
→【アイテム詳細を見る】
黒酢は国産玄米を100%使用。本品60ミリリットル(希釈後360ミリリットル)に食酢(黒酢)の主成分である酢酸750ミリグラムを含んでいる。