住んでいるエリア別に調査。この春ドライブで行きたい場所は「●●」が人気に

NEXERはこのほど、ジョイタスと共同で、全国の男女1,036名を対象に「この春ドライブで行きたい場所」についてのアンケートをおこないました。

■この春、ドライブで出かけるならどこに行きたい？

桜並木を走り抜けたり、海沿いの道を風を感じながら走ったり。

春の訪れとともに、暖かな日差しに誘われてドライブに出かけたくなる人も多いのではないでしょうか。

では、住んでいるエリアによって行きたい場所にはどんな違いがあるのでしょうか。

そこで実施された今回の調査。どのような実態が明らかとなったでしょうか。

■【北海道・東北地方に住んでいる人】

北海道・東北からも憧れ集まる「富士山」が第1位

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・【富士山】美しい風景を眺められるから。（10代・男性）

・【富士山】富士山を近くで見たことがないから。パワーを貰えそうだから。（30代・女性）

・【五稜郭公園】同じ北海道ですが、行ったことがないので桜を見て楽しんでみたいです。（50代・男性）

・【十和田湖】十和田湖に向かうドライブルートに奥入瀬があってそこが素晴らしくいいところと自分は思っているから（70代・男性）

・【弘前公園】弘前公園の夜桜は絶景です。昼の桜並木も申し分ないのですが、同じ並木をライトアップされた夜の並木は全く別のところを歩いているように感じ、一度のドライブで2か所の名所を訪れた満開の千本桜です。（70代・男性）

北海道・東北地方では「富士山」が第1位となり、遠方にあっても日本を代表する絶景への憧れの強さがうかがえます。同率第2位には「五稜郭公園」と「小樽運河」が並び、地元の春の名所もしっかりと支持を集めました。

■【関東地方に住んでいる人】

海を渡る爽快感が人気「しまなみ海道」が堂々の第1位

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・【しまなみ海道】もう一度ゆっくり行ってみたいから（20代・女性）

・【しまなみ海道】アニメの聖地にもなっているスポットなので一度はドライブして見たいと感じている。（40代・男性）

・【河口湖】幼少期に家族で訪れた場所でもう一度訪ねたいと思ったから（30代・男性）

・【伊豆半島】河津桜など一足早い満開の桜が見れて、駿河湾越しに見える富士山も奇麗で海岸沿いに走るドライブも景観もよく温泉地もたくさんあるので楽しんでドライブでの旅行が楽しめる（70代・男性）

・【房総半島】これからの時期は花がきれいでドライブにはもってこいです。早朝出かけると日帰りも可能です。（70代・男性）

関東地方では「しまなみ海道」が堂々の第1位を獲得しました。島と島を橋で結ぶ瀬戸内海のドライブルートは、関東在住者にとって特別感のある憧れの存在です。

続く第2位「箱根」、第3位「江の島」は日帰りで気軽に楽しめるスポットとして安定した人気を見せました。

■【中部地方に住んでいる人】

山岳ドライブの宝庫、同率第1位が4つの大混戦

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・【ビーナスライン】憧れのドライブコースです（50代・男性）

・【ビーナスライン】高山植物の花が綺麗だから（50代・男性）

・【香嵐渓】香嵐渓から徒歩圏内にある「足助の町並み」は、古い街並みが残り、歴史的風情を感じながら散策や買い物が楽しめる。（70代・男性）

・【しまなみ海道】海沿いの景色がきれいな場所だから（50代・男性）

・【立山黒部アルペンルート】以前車中泊生活をしていた時2回通ったことがあるが景色が奇麗で開放感があり、機会があればまた行ってみたい場所です（70代・男性）

中部地方は、同率第1位が「上高地」「ビーナスライン」「立山黒部アルペンルート」「しまなみ海道」の4つという大混戦になりました。山岳系のドライブコースが多数ランクインしたのは、この地域ならではの結果です。

■【近畿地方に住んでいる人】

明石海峡大橋を渡ってすぐ「淡路島」が圧倒的第1位

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・【淡路島】走りやすくて景色も良さそうなので（50代・女性）

・【淡路島】島の沿岸を走り、瀬戸内海の景観を楽しみたい（50代・男性）

・【淡路島】近いので手軽に観光も楽しめる（30代・男性）

・【天橋立】天橋立の笠松公園でまたのぞきをしたいから（70代・男性）

・【六甲山】夜景や途中にある牧場風景を堪能したい。（50代・男性）

近畿地方では「淡路島」が第1位として圧倒的な支持を集めました。明石海峡大橋を渡ればすぐという抜群のアクセスに加え、島を一周するドライブの気持ちよさが大きな魅力です。

第2位「天橋立」、第3位「六甲山」と、日帰りで行ける近場の名所が続くのも近畿エリアの特徴です。

■【中国・四国地方に住んでいる人】

地元の誇り「しまなみ海道」が堂々の第1位

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・【しまなみ海道】瀬戸内海の自然を満喫したい（70代・男性）

・【しまなみ海道】前に行ったときの感動が忘れられない（60代・女性）

・【大山】何度か訪れていますが、いまだ残雪の残る、それでいて春の息吹の感じられる時期に行ってみたいと思います（50代・女性）

・【古宇利島】海が綺麗で癒やされそう（50代・女性）

・【宮島】修学旅行で一度行きましたが、もう一度ゆっくり見てみたい（70代・男性）

中国・四国地方でも「しまなみ海道」が第1位を獲得しました。地元を代表するドライブルートとして、リピーターからの支持も厚いことがうかがえます。

第2位は「立山黒部アルペンルート」で、遠方でもスケールの大きな景色を求める声がありました。同率第3位には「伊豆」「湯布院」「古宇利島」と、海から温泉まで多彩なスポットが並んでいます。

■【九州・沖縄地方に住んでいる人】

雄大なカルデラを走りたい「阿蘇」が圧倒的第1位

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・【阿蘇】広大な自然の中でドライブしたい（40代・男性）

・【阿蘇】大観峰から見る阿蘇五岳の雄大さ（70代・男性）

・【糸島】海も山も楽しめるし、食べ物も美味しい地域だから。（30代・女性）

・【糸島】近場で海岸線の風景を楽しみたいから。（70代・女性）

・【湯布院】やまなみハイウェイをドライブしたい。（40代・女性）

九州・沖縄地方では「阿蘇」が第1位として圧倒的な支持を集めました。広大なカルデラの中をやまなみハイウェイで走り抜けるドライブは、九州ならではの体験です。

第2位の「糸島」は海岸線の美しさとグルメが魅力で、幅広い世代から人気を集めています。同率第3位は「ハウステンボス」と「湯布院」で、テーマパークや温泉を楽しめるドライブ先も根強い人気です。

■まとめ

今回は、この春にドライブで行きたい場所を地域別に調査しました。

全体を通して目を引くのは「しまなみ海道」の人気の高さです。関東、中部、中国・四国と複数のエリアで第1位を獲得し、瀬戸内海の島々を橋で渡る爽快なドライブへの憧れの強さが際立っています。

春は気候も穏やかでドライブに最適な季節です。桜や新緑、海や山の絶景など、この時期ならではの風景を楽しみに、次の休日の行き先を考えてみてはいかがでしょうか。

■調査概要

「この春ドライブで行きたい場所に関するアンケート」

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月30日 〜 2月12日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1,036サンプル

質問内容：

‐ 質問1: この春、あなたがドライブで行きたい場所はどこか、以下から1つ選んでください。

‐ 質問2: その場所を選んだ理由を教えてください。

引用元：NEXER（ https://www.nexer.co.jp ）とジョイタス（ https://www.joy-tas.com/ ）による調査

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