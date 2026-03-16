ダイソー『名探偵コナン』グッズが登場！ 怪盗キッドや安室透らのイニシャルをデザイン
「ダイソー」の公式Instagramが、3月16日（月）に更新され、『名探偵コナン』を題材にした新商品が公開された。
【写真】“A”に寄りかかる赤井秀一もカッコイイ！ 「ダイソー」×『名探偵コナン』グッズ一覧
■犯人の“H”も
今回登場したのは、各キャラクターのデフォルメデザインとイニシャルをあしらった生活雑貨やコレクショングッズなど幅広いラインナップ。
レンガ調の背景デザインが世界観を引き立てるレターセットやメモ帳など文房具のほか、収納ケースやフロアマットといったインテリアアイテムも並ぶ。
また、イニシャルの“K”にマントをかける怪盗キッドや“A”に寄りかかる安室透など、イニシャルの扱い方にキャラクターの個性が見えるアクリルスタンドには黒いシルエットの犯人も用意。
異なるデザインで並べてもかわいい、ファン必見の商品がそろった。
引用：「ダイソー」公式Instagram（@daiso_official）
【写真】“A”に寄りかかる赤井秀一もカッコイイ！ 「ダイソー」×『名探偵コナン』グッズ一覧
■犯人の“H”も
今回登場したのは、各キャラクターのデフォルメデザインとイニシャルをあしらった生活雑貨やコレクショングッズなど幅広いラインナップ。
レンガ調の背景デザインが世界観を引き立てるレターセットやメモ帳など文房具のほか、収納ケースやフロアマットといったインテリアアイテムも並ぶ。
また、イニシャルの“K”にマントをかける怪盗キッドや“A”に寄りかかる安室透など、イニシャルの扱い方にキャラクターの個性が見えるアクリルスタンドには黒いシルエットの犯人も用意。
異なるデザインで並べてもかわいい、ファン必見の商品がそろった。
引用：「ダイソー」公式Instagram（@daiso_official）