弾む、進む、クセになる。一歩踏み出すたびに感動が広がる独自のクッション性【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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靴紐のストレスから解放。スリッポン感覚でサッと履ける、大人のスマート・ウォーキング【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
日常の散歩やちょっとした外出を、もっと軽快で心地よい時間へとアップグレードする。ニューバランスの「DynaSoft NB Sampher v1」から登場したシーズナルカラーは、洗練されたデザインと確かな機能性を両立している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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特筆すべきは、独自技術であるダイナソフトを搭載したソールだ。地面を蹴り出すたびに弾むような推進力を生み出し、長時間の歩行でも疲れを感じさせない工夫が凝らされている。また、中足部の接地面積を広くとることで、ぐらつきを抑えた高い安定感を実現した。
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アッパーは脱ぎ履きが容易なスリッポン構造を採用。ゴム製のシューレースによる「結ばない」スタイルは、忙しい朝や出先でも手間を取らせない。さらに、足幅にゆとりを持たせたワイドウイズ設計により、窮屈さを感じることなくリラックスして履き続けることが可能だ。
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この一足を手に入れれば、目的地まで歩くことそのものが、毎日の中で最も楽しみなアクティビティに変わるだろう。
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