今回は、出産直後の妻に暴言を吐く夫に、唖然としたエピソードを紹介します。

「息子に嫉妬しちゃって…」

「私は助産師ですが、とある夫婦が健診に来るたびに、モヤモヤしていました。というのも、その夫婦の旦那さんは、奥さんに暴言を繰り返していたからです。お腹の子が男の子だと分かった旦那さんは、『チッ男かよ……』と舌打ちしていて、奥さんが気の毒でした。

その後、奥さんは無事出産。そして、生まれてきた息子さんに初乳を飲ませてあげるよう奥さんに伝えたのですが、授乳直後に旦那さんが急に病室に来て、『男に授乳なんかするな！』と怒鳴ってきたんです。すかさず旦那さんを止めましたが、旦那さんは『息子に嫉妬しちゃって……』と言っていて、唖然としました」（体験者：30代女性・助産師／回答時期：2025年2月）

▽ この女性は、普段患者のプライベートに関与しないようにしているそうですが、あまりにもひどい様子に黙っていられなかったそうです。にしても、退院後、奥さんが大変な思いをするのが目に見えていますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。