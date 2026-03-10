実写版『ONE PIECE』のルフィが「モンチッチ」に！ シーズン2とコラボした特別なグッズが登場
Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2とモンチッチがコラボした商品が、3月14日（土）から、全国のモンチッチオフィシャルショップやECサイト、キャラクター専門店などで発売される。
【写真】キーチェーン付き商品も！ 作品の世界観を表現した「ルフィ モンチッチ」詳細
■ルフィになりきったモンチッチ
今回3月10月（火）配信スタートのNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2とモンチッチのスペシャルコラボレーションとして登場するのは、モンキー・D・ルフィになりきった姿を再現した「ルフィ モンチッチ」。
ラインナップには、飾っても楽しめるコレクタブルなSサイズと、バッグなどに付けて一緒にお出かけできるキーチェーン仕様のSSサイズの2種が展開される。
いずれも、スタンダードなモンチッチにルフィのコスチュームを着せ付けた特別仕様。ルフィの象徴ともいえる麦わら帽子は、本物の麦わら帽子と同じ製法でストロー素材を編んだ平紐をひとつひとつ縫いつなげるなど、細部まで妥協せず開発したという。
また、左頬にはモンチッチのそばかすの上からルフィの子ども時代の傷をプリントで再現。Sサイズはアクリルボアプラッシュを使用しふっくらとした豪華な仕上がり、SSサイズはポリエステルボアを採用しくったりと柔らかな手触りが楽しめる。
