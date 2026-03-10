BTS・Jinアンバサダーブランド「IGIN」♡日本ポップアップ開催決定

BTS・Jinがアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」の大型ポップアップストアが、2026年4月に東京と大阪の2都市で開催されます。テーマは「IGINPARK」。会場ごとに異なるコンセプトで、香り・味わい・空間を五感で体験できる特別なイベントです。新作ドリンクやフレグランス、日本初上陸アイテム、オリジナルグッズなど、ブランドの世界観を楽しめる注目のポップアップとなっています♡

東京＆大阪で開催

IGINのアンバサダーを務めるBTS・Jin

「IGINPARKinJAPAN」は、東京と大阪の2都市で期間限定開催される大型ポップアップイベント。会場ごとに異なるコンセプトで、訪れるたびに新しい体験ができるのが魅力です。

■東京会場

開催期間：2026年4月11日（土）～4月16日（木）

会場：渋谷PARCO10FルーフトップPBOX（東京都渋谷区宇田川町15-1）

開放感あふれる屋上空間に大型LEDスクリーンと音響設備を設置。視覚・聴覚・嗅覚が重なり合う空間で、IGINのブランド世界を体感できます。

■大阪会場

開催期間：2026年4月20日（月）～4月26日（日）

会場：あべのハルカス展望台ハルカス300（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）

地上約300mの展望台という特別なロケーションで開催。昼夜で表情を変える絶景とともに、空に近い空間で特別な体験が楽しめます。

日本初上陸アイテム登場

IGIN APPLE TONIC PINKOM

世界先行発売中の新作ドリンク。

IGIN Verdant Gleam（フレグランススプレー）

販売方法：IGIN TOKYO（日本公式オンラインストア）

予約開始日：2026年3月13日（金）12:00～

発送予定日：2026年4月中旬頃から発送予定

爽やかさにほのかな甘さを加えた清涼感のある香りが特徴。空間やファブリックにも自然になじむフレグランススプレーです。

また、ポップアップでは完全新作のオリジナルグッズも展開予定。

五感で楽しむIGIN体験

今回のポップアップのテーマは「IGINPARK」。

香り・味わい・空間体験が融合した立体的なブランド世界が演出され、東京と大阪それぞれで異なる楽しみ方が用意されています。

視覚・聴覚・嗅覚など五感を刺激する演出により、ブランドの魅力をより深く体感できるイベントとなっています。

入場方法や販売アイテムなどの詳細は、2026年4月に順次公開予定です。

Jinの世界観を体感♡

BTS・Jinがアンバサダーを務めるIGINの世界観を体感できる「IGINPARKinJAPAN」。日本初上陸のフレグランスや新作ドリンク、限定グッズなど、ここでしか出会えないアイテムが揃います。香りと味わい、そして空間演出が融合した特別なポップアップイベントで、IGINの魅力を五感で楽しんでみてはいかがでしょうか♡