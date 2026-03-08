不二家のサンリオキャラクターズチョコが可愛い♡クロミやポムポムプリンのお菓子3種

人気キャラクターが可愛いチョコレートになって登場♡不二家から、サンリオの人気キャラクターをモチーフにした新商品が3品同時発売されます。クロミをイメージしたチョコレートや、ロングセラーのチョコえんぴつ、ポムポムプリンのパラソルチョコレートなど、味わいはもちろん見た目の可愛さにもこだわったラインナップ。クロミやポムポムプリン、そして平成を代表するキャラクター・ウサハナも登場する、サンリオファン必見のお菓子です♪

クロミを表現した可愛いチョコ

「クロミチョコレート」

クロミをイメージした紫色と黒の2色のチョコレートが楽しめるアソートタイプ。異なる味わいを1箱で楽しめる、見た目も楽しいチョコレートです。

紫色



ブルーベリーパウダー入りの生地にフィアンティーヌを混ぜ込み、底面にまろやかなチョコレートを重ねたチョコレート。爽やかな酸味とサクサク食感が魅力です。

黒



ココアパウダー入りのチョコレートにフィアンティーヌを混ぜ込み、底面にまろやかなチョコレートを重ねたチョコレート。ほろ苦さとサクサク食感が楽しめます。

大小さまざまなサイズのチョコレートでクロミとバクを立体的に表現。さらに、キラキラ輝くホログラム加工の可愛いパッケージ（全2種）も魅力です。

16分の1の確率で、大きなメロメロ表情のクロミが入っているサプライズも♡

発売日：2026年3月10日（火）全国発売

表示内容量：35g（7粒）

人気キャラのチョコえんぴつ

「チョコえんぴつ（サンリオキャラクターズ）」

不二家のロングセラー商品「チョコえんぴつ」に、サンリオキャラクターズの可愛いデザインが登場。手に持って食べやすい、アルミ個包装のえんぴつ型チョコレートです。

ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、ウサハナなど人気キャラクターがデザインされたダイカット透明シール付き。

シールは全12種ランダムで、サイズは約7cm×5cmです。

発売日：2026年3月10日（火）全国発売

表示内容量：27g（4本）

ポムポムプリンのパラソルチョコ

「パラソルチョコレート（ポムポムプリン）」

ポムポムプリンをイメージしたプリン風味のパラソルチョコレート。手に持って食べやすい棒付きタイプで、可愛い見た目とやさしい甘さが楽しめます。

2025年サンリオキャラクター大賞で1位を獲得し、今年30周年を迎えるポムポムプリン。アニバーサリーイヤーを盛り上げるアイテムとしても注目のチョコレートです。

発売日：2026年3月10日（火）全国発売

表示内容量：9g

サンリオ好き必見の可愛いチョコ

不二家から登場するサンリオキャラクターズの新作チョコレートは、味はもちろん見た目の可愛さも魅力のラインナップ。

クロミのチョコレートや、人気キャラクターのチョコえんぴつ、ポムポムプリンのパラソルチョコなど、ファンにはたまらないアイテムがそろっています。

おやつタイムを楽しくしてくれる可愛いチョコレートで、サンリオキャラクターたちの世界観をぜひ楽しんでみてくださいね♪