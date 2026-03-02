ニューエラ×FACETASM初のアパレル登場！キャップとフーディ新作コレクション

スポーツとファッションを融合した人気ブランドニューエラから、デザイナー落合宏理が手がけるFACETASMとの新作コレクションが登場します。2026年3月6日（金）より、ニューエラ公式オンラインストアおよびFACETASM直営店・正規ディーラーにて販売開始。両ブランドの魅力を融合した、スタイリングの主役になるアイテムが揃います。ストリート感と洗練されたデザインを楽しめる注目コレクションです。

初のアパレルコラボに注目

ニューエラとFACETASMのコラボレーションでは、これまでにないアパレル展開が実現。両ブランドによるアパレルアイテムが登場するのは今回が初めてとなります。

ストリートテイストをベースにしながらも、FACETASMらしい個性的なエッセンスを取り入れたデザインが特徴。

同コンセプトで仕上げられたコレクションは、統一感のあるコーディネートを楽しめるのも魅力です。

カジュアルスタイルはもちろん、シンプルな装いのアクセントとしても活躍します。

JJ×ANNA SUI限定アイテム通販開始！50周年記念コラボをチェック

キャップ＆フーディの全2型

［9FORTY™］



価格：8,250円（税込）

カーブドバイザー仕様のキャップは、日常使いしやすいシルエットが特徴。さっと被るだけでコーディネートにこなれ感をプラスしてくれるアイテムです。

［Sweat Pullover Hoodie］



価格：22,000円（税込）

程よい存在感のあるデザインで、季節の変わり目にも活躍するスウェットフーディ。キャップと合わせて統一感のあるスタイリングも楽しめます。

※価格はすべて税込

コラボアイテムで旬の装いに

ニューエラとFACETASMが手がける新作コレクションは、日常のカジュアルコーデにさりげなく個性をプラスしてくれるアイテム。

シンプルながら存在感のあるデザインは、幅広いスタイルに取り入れやすいのも魅力です♡

気軽に楽しめるキャップから主役級のフーディまで、ぜひお気に入りを見つけてみてください。