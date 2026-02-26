人気ライバーが韓国・ソウルの【KUNDAL】本社に潜入！ロングセラーの秘密と“香り”へのこだわりに迫る♡
ライブ＆動画コミュニティアプリ「ミクチャ」で開催されたイベントで、見事上位に輝いた2人がRay WEBに登場！今回は、韓国発のパーソナルケアブランド「KUNDAL」の韓国本社に潜入してきました。実際に広報担当の方に聞いたおすすめの香りや、お得なQoo10のメガ割情報もご紹介。ぜひチェックしてくださいね♡
「KUNDAL × Ray × ミクチャ」レポーター選出イベントを開催！
ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」で開催された、2025年第3四半期Qoo10メガ割で総合＆ビューティーランク1位を誇る韓国No.1パーソナルケアブランド「KUNDAL」の公式レポーターを決めるオーディション。
激戦を勝ち抜き、ポイントランキング上位に輝いた2人が、なんと韓国にあるKUNDAL本社へ潜入！ここでしか見られない特別レポートをお届けします♡
1位：若林優美果さん
2位：もえぴさん
KUNDAL（クンダル）って？
「KUNDAL（クンダル）」は、「すべての瞬間に香りを添える」をスローガンとする韓国発のパーソナルケアブランドです。
自然との調和を重視し、高品質なアイテムをお届けしています。またKUNDALは「香り」をブランドの核に置き、専門調香師が生み出す多彩な香りを通して、ヘア・ボディ・リビングなど日常のあらゆるシーンを「自分の好きな香り」で満たすことを大切にしています。
KUNDALを手がける株式会社THE Skinfactory代表「ノ・ヒョンジュン氏」をご紹介
写真中央に写っているのが、株式会社THE Skinfactoryの代表ノ・ヒョンジュン氏。
北米やヨーロッパを含む6大陸80ヵ国に展開するK-Beautyブランド「KUNDAL」と「NACIFIC」を手がけており、地域社会への貢献とESG（環境・社会・倫理）経営に取り組んでいます。
ノ代表は、「各市場の特性と変化する消費者ニーズを綿密に反映し、今後も堅実な製品力を基盤に、K-Beautyを代表するヘアケアブランドを超えて、グローバルなパーソナルケアブランドとしての地位を継続的に拡大していく」というビジョンを掲げています。
また、韓国で若者を中心に高い支持を得ているYouTubeチャンネル「ソルコ ステージ」にも出演経験がありますよ。
韓国のKUNDAL本社に潜入！
韓国・ソウルにあるKUNDAL本社を、レポーターの若林かばやんさん、もえぴさんが訪問。
2月27日（金）からスタートするQoo10メガ割にあわせて、今回はメガ割限定で登場する超おトクなセットを中心に、KUNDAL東アジアチーム B2CパートのQoo10担当、グ・ウンフェさんにお話を伺いました。
Qoo10メガ割でチェックしたい♡ 限定の香り＆お得セットが登場
今回のQoo10のメガ割では、限定の香りや特別なセットが登場！
毎日使うアイテムだからこそ、「いい香りが続くこと」や「気負わず使えること」にこだわったラインナップが揃っています。
なかでも、ダメージケアラインは、ふんわりと印象に残る香りがポイント。いつものヘアケアを、ちょっと気分が上がる時間にしてくれます。
さらに、本品と詰替えがセットになったネイチャーセットは、たっぷり使えてコスパも◎。メガ割期間中にまとめて買っておきたい人にもぴったりです。
香り重視派も、実用性重視派も満足できるラインナップなので、この機会に自分にあったアイテムを見つけてみてください♡
Item KUNDALプロテインダメージケア 4種セット
シャンプー ／トリートメント／ノーウォッシュトリートメント／ダメージセラムミスト
新発売！「ライラックラブの香り」ヘアセラムミストが登場。
「髪をケアし、香りをまとう」KUNDALライラックパフューム ダメージケア。初恋と春風を彷彿とさせるライラックフローラルの香りが、ヘアケアタイムを彩ります。
ウォッシュケアとノーウォッシュケアを重ねる（レイヤードする）ことで、傷んだ髪を集中補修。ヘアパフュームのように記憶に残る香りを楽しめるのが特徴です。
Item KUNDALダメージサクラセット（トリートメント2本）
トリートメント2本（サクラの新香料）
春を感じる「サクラの香り」がダメージケアラインに登場♡ ダメージケアラインにはなかった、待望の「サクラの香り」を採用した限定企画セットです。
柔らかく上品なフローラル香が、補修された髪にふんわりと持続します。限定セットならではの香りと、メガ割ならではの特別価格で、春にぴったりのダメージケアを提案。
Item KUNDALハニー＆マカダミア ネイチャー シャンプー・トリートメント＆詰替えセット
シャンプー／トリートメント／シャンプー詰替え／トリートメント詰替え
自然由来成分をベースにしたネイチャーライン。本品と詰替えをセットにすることで、毎日のルーティンに欠かせない実用性を高めました。
低刺激でマイルドな使い心地と、一日中続くパフュームケアを両立。デイリーケアと香り管理を同時に叶える、大満足のヘアナケアセットです。
Qoo10メガ割 開催期間
2月27日（金）〜 3月11日（水）
香りにこだわるKUNDAL、66種類のなかから人気ライバーの2人が選ぶ好きな香りは？
KUNDALの本社に入ってまず目に飛び込んでくるのが、ブランドが誇る66種類もの香りサンプル。
香りへのこだわりが感じられる空間に、思わず気分も高まります。
今回はそのなかから、若林さんともえぴさんが特に気に入った香りをピックアップ！
さらに、それぞれの香りの魅力やこだわりについて、製品マーケティングチームのザ・ヘジョンさんに詳しく教えていただきました。
若林さん’s Choice：「White Musk」
「White Musk」は、KUNDALでも人気トップ3に入るほど人気な香りのひとつ。
香りは、一般的なフレグランスと同様に、トップノート・ミドルノート・ベースノートという3段階の構成で変化していきます。
トップノートは、嗅いだ瞬間に感じる香り。そのあとに現れるミドルノートには、パウダリーの香りが含まれています。最後に残るベースノートは、香りが強すぎず、フローラルの香りが感じられるのが特徴です。
また、「シャネル N°5」の主な原料であるアルデヒドが用いられているため、どこか共通する香りを感じることができるんだとか。強くない香りのタッチから始まり、次第にベルベットの温かい香りが続くような印象です。
もえぴさん’s Choice：「Pink Grapefruits」
「Pink Grapefruits」は、名前の通りグレープフルーツの香りが感じられるフレグランスです。
トップノートでは、果物の香りが直感的に感じられます。ミドルノートにはフローラルの香りを取り入れることで、グレープフルーツの香りをより際立たせています。
最後のベースノートは、ウッディのような香りとなっており、爽やかすぎない落ち着いた香りに仕上がっています。このように、最初と最後で香りの感じ方が変わるのも特徴です。
More! KUNDAL広報担当が選ぶいま1番オススメしたい香りとは？
「AMBER VANILLA」
実は、いま旬の香りが「バニラ」なんです。
国や季節によって支持のされ方が変わる香りで、特にアメリカやヨーロッパでは高い人気を集めています。秋冬になると甘さのある香りを求める人が増えるため、この時期に人気が高まりやすいのも特徴です。
最近は、チョコレートなどデザート系の甘い香りがトレンドとなっており、バニラもその流れを感じさせる存在。爽やかさが好まれる夏よりも、秋冬にこそ選ばれやすい香りですよ。
今回のレポーター体験を通して...
若林優美果さん
「KUNDALさんのオフィスで特に印象的だったのは、入口のスクリーンで世界地図とともに、各国の売上が可視化されていた点です。
日本では、スローガンや目標が掲示されることは多い一方、社員が売上を日常的に実感できる環境は珍しく、とても新鮮に感じました！
また、韓国企業でありながら日本語を話せる社員の方が多く、社長ご自身も日本語で対応されていたことに驚きました。
さらに、誰でもブランドの香りを体験できる香りコーナーがあり、KUNDALさんの世界観を五感で感じられる空間だと感じました♡」
もえぴさん
「日本でも人気のヘアケアアイテム以外にも、魅力的な商品が数多く展開されており、新たな発見が多かったです。特に66種類と香りのバリエーションが非常に豊富で、とても印象に残りました。
また、社員の皆さまが生き生きと働かれている姿が印象的で、素敵な職場環境だからこそ魅力的な商品が生まれているのだと実感しました！」
韓国・ソウルの人気エリア〈狎鴎亭〉にある「KUNDALカフェ」にも行ってみました！
オンラインでの購入がメインだったKUNDALは、もっといろいろな方に商品を手に取ってよさを知ってほしいという願いを込めて、2020年10月に狎鴎亭（アックジョン）エリアにオフラインショップをオープン！
商品の販売だけではなく、来てくれるお客さんが楽しめる空間にということで、本格的なベーカリーカフェを併設しています。
店内で焼き上げるパンがおいしいと評判になり、今では狎鴎亭の人気カフェに♡
Bakery＆ Coffee by KUNDAL 狎鴎亭ロデオフラッグシップストア
住：ソウル特別市 江南区 島山大路53キル 39
営：月〜木 12:00〜22:00、金・土 10:30〜23:00、日 10:30〜22:00
