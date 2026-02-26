親友に引き立て役扱いされた！？“自分だけ加工”した写真を載せた友だちの【衝撃発言】とは...？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仲良しだったはずの友人との間で起きた、SNSの写真加工をめぐるトラブルです。自己中心的な友人の振る舞いと、その後に訪れたスカッとする結末をお届けします。
身勝手な態度に距離を置く決意。モヤモヤを抱えた数日間
＜前回のお話＞
友人とカフェへ遊びに行った日のことでした。
帰宅後、友人のSNSを見ると、自分だけを完璧に加工し、隣にいる私は無加工のままのツーショット写真が投稿されていました。
驚いて削除をお願いしたものの、「私のSNSなんだから私が一番可愛くて当然。引き立て役なんだから気にしないで」と、信じられない言葉で逆ギレされてしまったのです。
そしてこの後、予想外の展開に...！
友人のあまりにも自己中心的な発言に、私は深く傷つき、同時に強い不信感を抱くようになりました。これまで仲良くしてきた時間まで否定されたような気持ちになり、これ以上話しあっても無駄だと悟ったのです。
それ以来、私から彼女に連絡をすることはやめ、しばらく距離を置くことに決めました。SNSのフォローは外しませんでしたが、モヤモヤとしたやり場のない思いを抱えながら、数日間を静かに過ごしていました。
事件から数日が経ち、少し気持ちが落ち着いてきた頃のことです。ふと「あの写真、まだ載せたままなのかな」と気になり、久しぶりに友人のSNSアカウントを覗いてみることにしました。
すると、やはり例の写真は削除されることなく、堂々とタイムラインに掲載されたままでした。相変わらず自分だけが不自然なほど可愛く加工された写真を見てため息をつきかけたのですが、コメント欄を見るとなにやら異変が起きていたのです。
思わぬ展開に胸がすく思い。コメント欄に寄せられた意外な声
なんと、その写真にはほかの友人やフォロワーたちから、予想外のコメントがたくさん寄せられていました。
「横にいる子、無加工なのに自然ですごく可愛い！」「というか、自分の顔だけ加工しすぎて背景の壁がぐにゃぐにゃに歪んでるよww」などと、友人の過剰な加工をからかう声や、無加工の私を褒めてくれる声ばかりだったのです。
私を露骨な引き立て役に使おうとした彼女の目論見は、完全に見当外れな結果を招いていました。その後、自分の顔だけを不自然にいじったことを大勢から指摘され、すっかり恥ずかしくなった友人は、こっそりとその投稿を削除していました。
私からあれほど頼んでも消してくれなかったのに、まわりからの冷ややかな反応には耐えられなかったようです。これを機に彼女とは完全に縁を切りましたが、最後に思いがけない形で私の無念が晴らされ、とてもスカッとした気持ちでこの出来事を終えることができました。
SNSでの写真トラブルは、親しい間柄でも信頼関係を一瞬で壊してしまう恐れがありますね。自分だけをよく見せようとするのではなく、一緒に写る相手への思いやりを絶対に忘れないようにしたいものです。
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部