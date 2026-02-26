親友に引き立て役扱いされた！？“自分だけ加工”した写真を載せた友だちの【衝撃発言】とは...？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仲良しだったはずの友人との間で起きた、SNSの写真加工をめぐるトラブルです。自己中心的な友人の振る舞いと、その後に訪れたスカッとする結末をお届けします。

＜前回のお話＞

友人とカフェへ遊びに行った日のことでした。

帰宅後、友人のSNSを見ると、自分だけを完璧に加工し、隣にいる私は無加工のままのツーショット写真が投稿されていました。

驚いて削除をお願いしたものの、「私のSNSなんだから私が一番可愛くて当然。引き立て役なんだから気にしないで」と、信じられない言葉で逆ギレされてしまったのです。

そしてこの後、予想外の展開に...！

友人のあまりにも自己中心的な発言に、私は深く傷つき、同時に強い不信感を抱くようになりました。これまで仲良くしてきた時間まで否定されたような気持ちになり、これ以上話しあっても無駄だと悟ったのです。

それ以来、私から彼女に連絡をすることはやめ、しばらく距離を置くことに決めました。SNSのフォローは外しませんでしたが、モヤモヤとしたやり場のない思いを抱えながら、数日間を静かに過ごしていました。

事件から数日が経ち、少し気持ちが落ち着いてきた頃のことです。ふと「あの写真、まだ載せたままなのかな」と気になり、久しぶりに友人のSNSアカウントを覗いてみることにしました。

すると、やはり例の写真は削除されることなく、堂々とタイムラインに掲載されたままでした。相変わらず自分だけが不自然なほど可愛く加工された写真を見てため息をつきかけたのですが、コメント欄を見るとなにやら異変が起きていたのです。