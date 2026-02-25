¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー&ËÌ²¤¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§3/1～
¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤
ËÙÀî¤òË¾¤àÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ê¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤ä±É±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÊØÍø¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡Ø¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡Ù¤Ç¡¢ËÌ²¤¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤ÎÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
´ü´Ö¤Ï3·î1Æü(Æü)～5·î31Æü(Æü)¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ë¤¦¥íー¥º¥Æ¥£ー¥Ñー¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¿´¤È¤¤á¤¯ÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï½Õ¤ÎÍ¥²í¤Ê¸á¸å¤òºÌ¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー①
¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È
Ìþ¤·¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¥íー¥º¥Æ¥£ー¥Ñー¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥àー¥ß¥ó¤ä¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡¢¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤Ê¤É¥àー¥ß¥óÃ«¤Ë¤¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤äÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥íー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢ËÌ²¤¤é¤·¤¤ÁÇºà´¶¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥á¥Ë¥åー¤ò¡£
²Á³Ê¤Ï6,500±ß(ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)¤Ç¡¢12»þ～14»þ¤È14»þ30Ê¬～16»þ30Ê¬¤Î1Æü2ÉôÀ©¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤Æ²á¤´¤»¤ë1³¬¡ÖTHE LOUNGE¡×¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¡ª
¥Ê¥´¥ä¥É¥Ã¥ÈÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤âÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Ç¥àー¥ß¥óÃ«Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÈ´·²¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¤Î¤´Ë«Èþ¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û
3/1(Æü)～5/31(Æü)
¡Ú»þ´Ö¡Û
1Éô12:00～14:00
2Éô14:30～16:30
¢¨2»þ´ÖÀ©
¡ÚÎÁ¶â¡Û
6,500±ß¡ÊÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û
THE LOUNGE¢¨Í×Í½Ìó
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー②
¥±ー¥¥»¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹
¶Ë¾å¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡ª
¡ÖTHE LOUNGE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥±ー¥¥»¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃãÉÕ¤¤Ç1,800±ß(ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥àー¥ß¥ó¥Þ¥Þ¤¬°¦¤¹¤ë²«¿§¤¤¥Ð¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥±ー¥¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥êー¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¸ú¤¤¤¿½Õ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¸á¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÆÃÀ½¤Î¥±ー¥¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë·Ú¤ä¤«¤µ¤È¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥àー¥ß¥ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»×¤ï¤»¤ë²¹¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û
3/1(Æü)～5/31(Æü)
¡Ú»þ´Ö¡Û
10:00～22:30(LO22:00)
¡ÚÎÁ⾦¡Û
¥³ー¥Òーor¹ÈÃãÉÕ1,800±ß
¡Ú¾ì½ê¡Û
THE LOUNGE¢¨Í×Í½Ìó
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー③
ËÌ²¤¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë
¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§
¡Ø¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥àー¥ß¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿ËÌ²¤¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤â¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥¿¥ó¥Ú¥ì»Ô¤Ë¤¢¤ë»ÐËå¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÎÁÍý¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ë¥ª¥¤¥ë¤È¥íー¥¹¥È¥Ý¥Æ¥È¤òÅº¤¨¤¿¥â¥À¥ó¥µー¥â¥ó¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡Ö¥«¥ë¥ä¥é¥ó¥Ñ¥¤¥¹¥Æ¥£¡×¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥º¥Ù¥êー¥àー¥¹¤Ê¤É¡£
ËÌ²¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥àー¥ß¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤ÏÍËÆüÌä¤ï¤ºËèÆü³«ºÅ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Êー¤ÏÅÚÍË¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û
3/1(Æü)～5/31(Æü)
¡Ú»þ´Ö¡Û
¡¦¥é¥ó¥Á11:30~15:00
¢¨ÅÚÆü½Ë¤Î¤ß90Ê¬2ÉôÀ©
ºÇ½ªÆþ¾ì14:00/ºÇ½ªÎÁÍýÄó¶¡14:30)
¡¦¥Ç¥£¥Êー17:00～21:00
ºÇ½ªÆþÅ¹20:30/90Ê¬À©
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¡¦¥é¥ó¥ÁÊ¿Æü
Âç¿Í5,100±ß/»Ò¤É¤â2,550±ß
¡¦¥é¥ó¥ÁÅÚÆü½Ë
Âç¿Í5,600±ß/»Ò¤É¤â2,800±ß
¡¦¥Ç¥£¥Êー
Âç¿Í 5,800±ß/»Ò¤É¤â2,900±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¾ì½ê¡Û
CRUST(1F)
Í½Ìó¾ðÊó¤Ê¤É¤Þ¤È¤á
¤¿¤Àº£¡¢Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
½Õ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê´ë²è¤Î¤¿¤á¡¢¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë½µËö¤ä½ËÆü¤ÏÁá¤á¤ÎÍ½Ìó¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¢Í¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Í½Ìó
¥Û¥Æ¥ë1³¬¤Î¡ÖTHE LOUNGE¡×¤ä¡ÖCRUST¡×¤Þ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌÅÅÏÃ¤äWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç³ð¤¨¤ë¡ª
¥àー¥ß¥ó¤È°ì½ï¤Ë
ÈóÆü¾ï¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à
µ¨Àá¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤â¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤âÎ¾Êý³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Çµ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Æ¡¢¤Ç¤â¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ê¥Æ¥£ー¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òµá¤á¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤³¤½Ë¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É1-17-6
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-228-2217(¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌ)
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.marriott.com/ngocy