ÆàÎÉ¸©»º¿©ºà¤â³Ú¤·¤á¤ëÄ«¿©!JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈŽ¥¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¡ÚÄ«¿©ÊÔ¡Û
ÆàÎÉ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿Ž¢JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈŽ¥¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉŽ£¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥óŽ¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Ž£¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÎÄ«¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ»þ¤ÎµÒ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥óŽ¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Ž£
¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥óŽ¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Ž£¤ÎÄ«¿©¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÍÎ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤äÆàÎÉ¸©»º¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ž¢¥¨¥Ã¥°¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥ÈŽ£Ž¥Ž¢¥ª¥à¥ì¥ÄŽ£Ž¥Ž¢¥Õ¥é¥¤¥É¥¨¥Ã¥°Ž£Ž¥Ž¢¥Ýー¥Á¥É¥¨¥Ã¥°Ž£¤Ê¤É¹¥¤¤ÊÍñÎÁÍý¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£ÀÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¤¿¤Æ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2Ì¾¤Ç»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ž¢¥¨¥Ã¥°¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥ÈŽ£¤ÈŽ¢¥Ýー¥Á¥É¥¨¥Ã¥°Ž£¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÍè¤¿¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«¤«¤é¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ž¢¥¨¥Ã¥°¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥ÈŽ£¤Ç¤Ï¡¢ÂçÏÂ¤Þ¤Ê¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥Õ¥§Âæ¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÍÎ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ž¢ÈôÄ»½ÁŽ£Ž¥Ž¢Ãã¤¬¤æŽ£¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ¸©»º¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý
ÆàÎÉ¸©»º¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ªÎÁÍý¤¬¥Ö¥Ã¥Õ¥§Âæ¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¤Ã´¡¹É÷¥¹ー¥×¤ÇÌ£¤ï¤¦Ž¢»°ÎØ¤½¤¦¤á¤óŽ£¡£
¤ªÄÒÊª¤Ë¤Ï¤¢¤·¤Ó¤äËÜÊÞ¤ÎŽ¢ÆàÎÉÄÒ¤±Ž£¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Î¥³ー¥Êー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ëŽ¢ÂçÏÂ¥Þ¥Ê¤ÈÌÀÂÀ»Ò¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åŽ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
´Å¤¤·Ï¤Î¥Ñ¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥ë¤Î¼ïÎà¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙÆâ²Ì¼Â±à¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤äÆàÎÉ¸©»º¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥óŽ¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Ž£¤ÏÁë¤«¤é¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ßÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤Êµ¤Ê¬¤ÇÄ«¿©¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈŽ¥¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ¤Ë½ÉÇñ»þ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÄ«¿©¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥óŽ¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Ž£
Ä«¿©: 7:00～10:30
¥é¥ó¥Á: 11:30～15:00(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 14:00)
¥Ç¥£¥Êー: 17:30～21:00(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 20:30)
¼èºà¶¨ÎÏ/JW ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈŽ¥¥Û¥Æ¥ëÆàÎÉ