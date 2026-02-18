冬キャンも快適！丸洗いできる万能寝袋【ロゴス】丸洗いスランバーシュラフはAmazonで好評販売中！
冬キャンプもぬくぬく快適！丸洗いOKの万能寝袋【ロゴス】丸洗いスランバーシュラフはAmazonで好評販売中！
アウトドアでも防災でも活躍する“清潔×快適”シュラフ。キャンプや車中泊、非常時の備えとしても活躍する寝袋。大型洗濯機で丸洗いできる清潔設計に加え、快適な寝心地と使いやすさを両立した万能モデルだ。
丸洗いOK！いつでも清潔をキープ。寝袋は汚れやニオイが気になりがちだが、本製品は大型洗濯機で丸洗い可能。アウトドア後も気軽に洗えるため、いつでも清潔な状態で使えるのが大きな魅力。
0℃まで対応の安心スペック。寒い季節のキャンプでも頼れる理由は、適正温度目安0℃の保温性能。さらに中綿にはダイナチューブファイバーを採用し、快適な暖かさをキープ。サイズは約80×190cmで、ゆったり使える封筒型設計となっている。
連結すればダブルサイズに！同じモデル同士を連結できるため、2人用サイズとして使用可能。家族キャンプやカップルキャンプでも活躍する柔軟な設計だ。さらにジッパーは2つ搭載されており、温度調整もしやすい仕様。
